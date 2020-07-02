المدينة المنورة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسدشن مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة العيادات الافتراضية عبر الفيديو والاتصال الصوتي لمراجعي العيادات الخارجية عبر عدد من العيادات التخصصية بالتعاون مع قسم الصحة الإلكترونية بصحة المنطقة وإدارة العيادات الخارجية.وأوضح المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور حسين بن حسن أشقر، أن هذه الخدمه للتواصل المرئى أو الصوتي بين المراجع والطبيب المعالج تهدف لتقييم ومتابعة الحالة الصحية عن بعد عبر نظام Microsoft Teams .وأضاف أن هذه الخدمة تم تطبيقها في عدد من العيادات التخصصية، مثل عيادة العصبيه والروماتيزم، وعيادة السمنه وجراحه الثدي، والباطنة العامة، وكذلك عيادة التغذيه، مُشيراً إلى أنه سيتم إضافة باقي التخصصات على مراحل حسب الخطة بشكل إسبوعي، إلى جانب تنسيق مكتب تواصل بالعيادات الخارجيه ومراجعة المواعيد المجدولة وإبلاغ المراجعين بالعيادات الافتراضية، للتسهيل على المراجعين بما يضمن لهم تلقي الخدمة من المنزل للتخفيف عليهم، وضمان سلامتهم وإلتزاماً بتعليمات وزارة الصحة للحد من التجمعات.// انتهى //17:23ت م0165