اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 1.07%
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
بيروت 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 1.07%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 600.63 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 121 ألفاً 698 سهماً، بقيمة 1 مليون و484 ألفاً و190 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 61 صفقة.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و236 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و303 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:28ت م
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