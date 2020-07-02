بيروت 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 1.07%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 600.63 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 121 ألفاً 698 سهماً، بقيمة 1 مليون و484 ألفاً و190 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 61 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و236 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و303 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:28ت م0167