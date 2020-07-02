ينبع 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق02يوليو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة ينبع جهودها الرقابية من خلال الجولات الميدانية للفرق الميدانية لإدارة صحة البيئة ، ونتج عن هذه الجولات إغلاق منشأتين أولاهما تجارية لانتهاء الرخصة وعدم التجديد والأخرى غذائية لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية .ومن خلال الجولات الرقابية على صالونات الحلاقة فقد أغلقت ثلاثة صالونات لعدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية ، حيث تواصل فرق الرقابة جولاتها على أسواق النفع العام وسوق الخضار والفاكهة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات ، إذ ضبطت كميات من الفواكه والخضار يظهر عليها علامات التلف واتخذت الإجراءات النظامية .// انتهى //17:44ت م0169