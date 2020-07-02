عام / بلدية ينبع تكثف جولاتها الرقابية الميدانية
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
ينبع 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق02يوليو 2020 م واس
كثفت بلدية محافظة ينبع جهودها الرقابية من خلال الجولات الميدانية للفرق الميدانية لإدارة صحة البيئة ، ونتج عن هذه الجولات إغلاق منشأتين أولاهما تجارية لانتهاء الرخصة وعدم التجديد والأخرى غذائية لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية .
ومن خلال الجولات الرقابية على صالونات الحلاقة فقد أغلقت ثلاثة صالونات لعدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية ، حيث تواصل فرق الرقابة جولاتها على أسواق النفع العام وسوق الخضار والفاكهة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات ، إذ ضبطت كميات من الفواكه والخضار يظهر عليها علامات التلف واتخذت الإجراءات النظامية .
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