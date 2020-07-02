عمّان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسنظمت سفارة المملكة لدى الأردن اليوم، ملتقى عن مشاركة الأردن في اجتماعات ‎مجموعة العشرين التي تستضيفها وترأسها ‎المملكة العربية السعودية لهذا العام 2020م بحضور عدد من الوزراء والاقتصاديين والإعلاميين الأردنيين.وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن دعوة الأردن للمشاركة في قمة العشرين هي رسالة تأكيد على الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الأردن، وحرصها على تمكين الأردن من طرح وجهات نظرها وقضاياها وتحقيق ما يمكن الاستفادة منه، مستعرضاً الإنجازات التي تمكنت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من تحقيقها، أبرزها نجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.بدورهم، أعرب الوزراء الأردنيون عن تقديرهم لمواقف المملكة المشرفة دائماً والداعمة لبلدهم بمختلف الظروف، مثمنين التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين لما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الرعاية الكريمة التي توليها قيادتي البلدين.// انتهى //18:40ت م0177