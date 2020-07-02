واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند فتح السوق اليوم، بعد بيانات إيجابية حول نمو الوظائف في الولايات المتحدة.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 201.48 نقطة بما يعادل 0.78% ليصل إلى 25936.45 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 27.78 نقطة أو 0.89% مسجلاً 3143.64 نقطة،وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 114.04 نقطة أو 1.12% إلى 10268.67 نقطة.// انتهى //18:42ت م0178