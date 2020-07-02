‫‬ الباحة 11 ذو القعدة 1441هـ الموافق 02 يوليو 2020م واساتسمت أجواء منطقة الباحة مساء اليوم بجمالها وطبيعتها مع زخات المطر التي شهدتها متنزهات وطرقات مدينة الباحة .الأجواء الجميلة المعتدلة والغائمة الممطرة دفعت أهالي وزوار الباحة من العائلات والأطفال والشباب للخروج والتنزه وقضاء أوقات ممتعة.عدسة واس رصدت من منتزه الحسام بالقيم ومنتزه رغدان توافد السياح واستمتاعهم بأجواء الباحة الجميلة , ملتزمين بالإجراءات الوقائية والاحترازية .// انتهى //18:46ت م0179