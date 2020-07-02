الخرطوم 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسعاود الجنيه السوداني التراجع أمام العملات الأجنبية بالسوق الموازي في ختام تداولات نهاية الأسبوع.وبحسب متعاملين في السوق الموازي فإن سعر البيع للدولار سجل 143 جنيها مقارنة بـ 142 أمس فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 36 جنيها والدرهم الإماراتي 37 وبلغ سعر البيع لليورو 157 جنيها.وأرجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض، فضلا عن تأخر بدء صادرات الذهب بعد الإعلان عن سياسات الحكومة الجديدة الخاصة بتحرير صادر الذهب.// انتهى //19:28ت م0183