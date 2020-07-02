إسلام آباد 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسرحبت باكستان بإدانة مجلس الأمن الدولي للهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى بورصة كراتشي.وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إنه يجب بالفعل تبني موقف دولي موحد ضد الإرهاب، واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي مثل هذه الأعمال والجهات التي تقف وراءهم، مشيراً إلى أن الإرهاب هو أخطر تهديد للسلام الإقليمي والدولي.وأضاف قريشي أن باكستان ستواصل العمل على فضح الانتهاكات الإجرامية في كل منتدى.// انتهى //19:29ت م0185