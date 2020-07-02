اقتصادي / أسعار النفط ترتفع مدعومةً بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس
سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعاً بعد تقارير إيجابية حول تراجع البطالة في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات الخام في البلاد.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعةً 78 سنتاً بما يعادل 1.86% لتصل إلى 42.81 دولاراً للبرميل، بعد صعودها 1.8% في الجلسة السابقة.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 1.66% مسجلةً 40.48 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4% يوم الأربعاء.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 7.2 ملايين برميل، بعد أن سجلت ذروة قياسية الأسبوع الماضي.
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