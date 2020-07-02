واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسسجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعاً بعد تقارير إيجابية حول تراجع البطالة في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات الخام في البلاد.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعةً 78 سنتاً بما يعادل 1.86% لتصل إلى 42.81 دولاراً للبرميل، بعد صعودها 1.8% في الجلسة السابقة.وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 1.66% مسجلةً 40.48 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4% يوم الأربعاء.وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 7.2 ملايين برميل، بعد أن سجلت ذروة قياسية الأسبوع الماضي.// انتهى //19:32ت م0188