رفحاء 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واساستقبل مطار محافظة رفحاء اليوم أولى رحلات الطيران القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للوقاية من جائحة فيروس كورونا.ورصدت وكالة الأنباء السعودية"واس" الخطة المنفذة من قبل إدارة المطار بالتعاون مع القطاع الصحي في رفحاء ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة، من خلال الالتزام بالنزول التدريجي للركاب من الطائرة أو الصعود إليها، وتوظيف العديد من التقنيات الحديثة لتوفير تجربة آمنة للمسافر من خلال فحص جميع الركاب عبر الأجهزة الطبية المعتمدة عند مداخل صالة المغادرة و القدوم، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر، مع وضع الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال الوجود بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي.// انتهى //19:34ت م0189