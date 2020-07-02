عام / بلدية طريف تكثف جولاتها التوعوية على المشاغل النسائية
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
طريف 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس
كثفت بلدية محافظة طريف ممثلة في قسمها النسائي اليوم, جولاتها التوعوية بالتعاون قسم التوعية الصحية بالقطاع الصحي على المشاغل النسائية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأوضحت البلدية النسائية أنها مستمرة في جولاتها الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات ، داعية الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها ، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.
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19:35ت م
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