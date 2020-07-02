طريف 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة طريف ممثلة في قسمها النسائي اليوم, جولاتها التوعوية بالتعاون قسم التوعية الصحية بالقطاع الصحي على المشاغل النسائية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأوضحت البلدية النسائية أنها مستمرة في جولاتها الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات ، داعية الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها ، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //19:35ت م0190