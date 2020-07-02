البكيرية 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية حزمة من البرامج التدريبية"عن بعد" لشاغلي الوظائف التعليمية من رؤساء ورئيسات الأقسام والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات من منسوبي ومنسوبات الإدارة التي تستهدف أكثر من 2000 متدرب ومتدربة.وأوضح منسق خطة التوعية بالإدارة محمد الزبن ، أن البرامج التدريبية تهدف إلى التوعية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة وموادها والتعريف بالخطة التنفيذية لها وضمان حسن تطبيق اللائحة وتفعيلها بالصورة المطلوبة .وأكدت منسقة خطة التوعية بالإدارة أمل الفريح أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تعد نقطة تحول مهمة ضمنإستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، وتطوير المعلم من خلال البرامج التدريبية والتطويرية لدعم مساره المهني المتمثل في الترقية إلى رتب أعلى، ودفع عجلة التنمية الوطنية، إلى الجانب التحفيزي للكادر التعليمي المنتج والاهتمام بالكوادر المتميزة.// انتهى //20:47ت م0204