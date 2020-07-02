الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسانتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي خاض الموسمين الماضيين معاراً إلى بوروسيا دورتموند الألماني، من ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني إلى إنتر ميلان بعقد يمتد حتى 2025م بحسب ما أعلن الناديان الخميس.وقال نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان: "أصبح أشرف حكيمي بشكل رسمي لاعباً في إنتر"، موضحاً أن ابن الـ21 عاما وقع عقداً لخمسة أعوام.وتألق حكيمي في الموسمين الماضيين خلال فترة إعارته لدورتموند، حيث سجل 12 هدفاً مع 17 تمريرة حاسمة في 72 مباراة، ويحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية كونه ولد في العاصمة مدريد حيث بدأ تدرجه الكروي في صفوف ريال منذ أن كان في الثامنة من عمره، وصولاً إلى الفريق الأول عام 2017، لكن من دون أن يحصل على فرصته حيث شارك في 9 مباريات فقط في الدوري، لكن في دورتموند، أصبح المغربي لاعباً أساسياً ، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا واحدة منهما في مواجهة إنتر.// انتهى //20:47ت م0205