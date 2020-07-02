الجزائر 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت الجزائر 385 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 14657 حالة مؤكدة.وأضاف الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة الجزائرية الدكتور جمال فورار اليوم أنه سجلت ثماني وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 928 حالةً.وأوضح أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 10342 من بينها 302 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //20:52ت م0206