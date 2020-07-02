رفحاء 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسنفذت بلدية لينة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولات رقابية ميدانية على صوالين الحلاقة الرجالية والمنشآت الغذائية لمراقبة تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزامهم بالتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ووقف مراقبو البلدية على التزام العاملين فيها بالاشتراطات الصحية خلال العمل، إلى جانب التأكد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية،وتوفير كل ما يمكن لتحقيق ذلك.// انتهى //20:53ت م0208