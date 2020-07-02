تونس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت تونس ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1178 حالة مؤكدة.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس "كورونا" في تونس، أنه اكتشفت الإصابات الجديدة إثر إجراء 574 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 1039 شخصاً.وأفاد أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة.// انتهى //20:54ت م0209