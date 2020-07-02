عمّان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأجرى رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة اتصالات هاتفية اليوم مع عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بحث خلالها الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية.وتطرقت الاتصالات التي جرت مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى التأكيد من مغبة أية خطوة أحادية على المنطقة برمتها، وما تشكله من نسف لجهود السلام وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.ودعا الطراونة رؤساء البرلمانات إلى تبني مواقف داعمة ومدافعة عن عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.من جهتهم، أكد رؤساء البرلمانات العربية، رفضهم أية خطوة أحادية إسرائيلية لضم أراضٍ بالضفة الغربية.// انتهى //20:57ت م0211