نيامي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأكدت الجمعية الإسلامية النيجرية أن ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية من تحديد عدد الحجاج في هذه السنة بسبب المخاوف الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا ، هو أمر يتفق مع المقاصد الشرعية لديننا لحنيف الذي جاء لصيانة الإنسان ورفع الحرج عنه، وأن من مقاصده دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.وقالت الجمعية في بيانه لها: إن الجمعية تتفق مع هذا الإجراء السليم، داعيةً جميع المسلمين إلى احترامه والالتزام به.// انتهى //20:57ت م0212