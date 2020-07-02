عام / الجمعية الإسلامية النيجرية تؤكد أن الإجراء الذي اتخذته المملكة بشأن حج هذا العام هو إجراء سليم
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
نيامي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس
أكدت الجمعية الإسلامية النيجرية أن ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية من تحديد عدد الحجاج في هذه السنة بسبب المخاوف الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا ، هو أمر يتفق مع المقاصد الشرعية لديننا لحنيف الذي جاء لصيانة الإنسان ورفع الحرج عنه، وأن من مقاصده دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وقالت الجمعية في بيانه لها: إن الجمعية تتفق مع هذا الإجراء السليم، داعيةً جميع المسلمين إلى احترامه والالتزام به.
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