لندن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم تقديم مساعدات جديدة بقيمة 33.5 مليون جنيه إسترليني لدعم نشاطات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال بريطانيا في الحكومة البريطانية جيمس كليفرلي في بيان بهذا الخصوص: " ظروف المعيشة الصعبة نتيجة الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى الصراع المستمر الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون، جعلهم عرضة بشكل خاص لآثار جائحة فيروس كورونا. حيث زادت هذه الجائحة من التحديات التي تواجه الأونروا في توفير خدماتها الأساسية، ومع ذلك يواصل موظفو الأونروا العمل بلا كلل ولا ملل من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين ".وأضاف "يسعدني أن المملكة المتحدة ستقدم حزمة جديدة من المساعدات البريطانية للأونروا لكي تتمكن من توفير الخدمات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، للاجئين الفلسطينيين ".// انتهى //20:59ت م0213