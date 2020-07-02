واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسعقدت الحكومة الأمريكية وممثلو الجيش الوطني الليبي مساء أمس، اجتماعاً بهدف بحث سبل حل النزاع الدائر في البلاد، وذلك بعد مشاركة الولايات المتحدة في اجتماع مماثل مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي.وأكد الجانبان خلال الاجتماع، ضرورة أن يتمتع جميع الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، خالية من الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة من غير الدول والمقاتلين الأجانب.// انتهى //21:01ت م0214