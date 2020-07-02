واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم رقماً قياسياً لعدد حالات الإصابة بكوفيد 19، حيث أظهرت الإحصاءات أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لتسجل أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال يونيو بنسبة 168 في المئة أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، فيما قفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من أربعة في المئة في نهاية مايو إلى 15 في المئة.وبناءً على هذه الإحصائيات، أغلقت الولاية الأندية وبعض الشواطئ، لكن حاكم الولاية رون ديسانتس رفض فرض أغطية الوجه (الكمامات) في الأماكن العامة، ورفض كذلك إعادة فرض العزل العام.// انتهى //21:05ت م0215