الدمام 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واسحرصت جامعة حفر الباطن على توفير بيئة آمنة صحيًا لمنسوبيها انطلاقًا من مسؤوليتها للعمل على حمايتهم من خلال التثقيف العام ورفع درجة الوعي وتطبيق القواعد المنظمة داخل مقار العمل، لسلامة منسوبي الجامعة والمجتمع.وأوضح المتحدث الإعلامي للجامعة الدكتور خالد المطيري، أن الجامعة فعّلت عمل اللجنة لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية، وضبط المخالفات، في إطار حرصها على سلامة منسوبيها ورفع الثقافة العامة وتنمية حس المسؤولية التي هي أساس النجاح في تجاوز الأزمة، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة يندرج ضمن محددات وثيقة المخالفات الإدارية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في بيئات العمل.وأضاف الدكتور المطيري أن اللجنة تعمل على ضبط مخالفات الأحكام والعقوبات الخاصة بذلك، وإعداد محاضر الضبط بأسماء المخالفين ومن ثم اتخاذ اللازم نظاماً تجاه المخالفين.// انتهى//21:37ت م0227