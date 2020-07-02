عام / دول أفريقيا تخسر قرابة 55 مليار دولار من السفر والسياحة بسبب الجائحة
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
دكار 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس
أكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة أماني أبو زيد أن دول أفريقيا خسرت قرابة 55 مليار دولار من إيرادات السفر والسياحة في ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن قطاع الطيران سيتأثر بشكل كبير بسبب طول إجراءات العزل العام، وإغلاق الحدود لمنع انتشار الفيروس.
وأعلنت المسؤولة الأفريقية أن بعض شركات الطيران في دول القارة لن تظل مستمرة لما بعد كوفيد-19.
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