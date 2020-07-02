دكار 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة أماني أبو زيد أن دول أفريقيا خسرت قرابة 55 مليار دولار من إيرادات السفر والسياحة في ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن قطاع الطيران سيتأثر بشكل كبير بسبب طول إجراءات العزل العام، وإغلاق الحدود لمنع انتشار الفيروس.وأعلنت المسؤولة الأفريقية أن بعض شركات الطيران في دول القارة لن تظل مستمرة لما بعد كوفيد-19.// انتهى //21:42ت م0229