نيامي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأكدت مفوضية تنظيم الحج والعمرة بجمهورية النيجر تأييدها قرار المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441 هـ، بإعداد محدودة، حرصًا على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.وأعرب الوزير المفوض لتنظيم الحج والعمرة بجمهورية النيجر جبريل بوكاري في بيان عن شكره وتقديره على ما يبذله معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن دوماً لضمان أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن وزوار مسجد النبي الشريف.وقال: "وبناء على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية حيال استمرار مخاطر جائحة فيروس كورونا وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم والحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التنقلات بين دول العالم والتجمعات والحشود البشرية التي يصعب توفير التباعد الاجتماعي الآمن بين أفرادها، أؤكد لمعاليكم بأن مفوضية تنظيم الحج والعمرة بجمهورية النيجر تؤيد هذا القرار ".ودعا في ختام بيانه ـ الله العلي القدير ـ أن يرفع عنا هذا البلاء ويحمي دول العالم أجمع من هذه الجائحة.// انتهى //21:44ت م0230