الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأعلنت كلية التقنية للبنين بالقويعية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ، حيث سيكون التسجيل بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 23/11/1441هـ، حتى يوم الاثنين 29/11/1441هـ، عبر موقع القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن مطيران العنزي أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات التالية المتاحة للتسجيل: المحاسبة، القوى الكهربائية، ميكانيكا السيارات.كما أكد العنزي ضرورة حرص المتقدمين على اختيار التخصصات المناسبة لرغباتهم وميولهم، وأيضاً مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات في أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني والاطلاع على شروط القبول والتسجيل، مشيرا إلى أن إجراءات القبول للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية على هواتفهم المسجلة في الطلب.// انتهى //22:01ت م0233