مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي مبادرة الاتصال الافتراضي التي تتيح للمستفيدين اللقاء بمعالي الأمين ومسؤولي الأمانة عبر التواصل المرئي وبجودة عالية.وأوضح مدير عام خدمة العملاء و التميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، وتمكن المستفيدين من مراجعة معاملاتهم في الأمانة وتقديم الشكاوى والملحوظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكلٍ عام ، وتيسيراً على الجميع ، مضيفاً أن قنوات التواصل التي وفرت تهدف لتسهيل لقاء المستفيدين بمسؤولي الأمانة وعرض ما لديهم خلال يومي الأحد و الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً بمقر الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بعد التسجيل و أخذ موعد إلكتروني من موقع بلدي عبر الرابط : https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=210 ، أو نظام موعد على موقع أمانة العاصمة المقدسة :https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Appointments/Customer/StartReqAppt .// انتهى //22:01ت م0235