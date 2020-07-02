عام / بلدية رفحاء تقوم بصيانة الألعاب في الحدائق العامة
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
رفحاء 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس
تنفذ بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمال الصيانة للألعاب المختلفة بالحدائق العامة بعد تأمين القطع اللازمة لصيانتها ، والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات كمتنفسات للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت البلدية حرصها على الاهتمام أيضاً بتعقيمها وتطهيرها ومراعاة النظافة العامة لها ، حفاظاً على صحة مرتاديها وسلامتهم ، مشيرة إلى أنها تواصل عملها يومياً من أجل ذلك ، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى التعاون للمحافظة على الممتلكات العامة لتبقى كما هي لك ولمن بعدك.
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22:08ت م
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