رفحاء 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واستنفذ بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمال الصيانة للألعاب المختلفة بالحدائق العامة بعد تأمين القطع اللازمة لصيانتها ، والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات كمتنفسات للمواطنين والمقيمين.وأوضحت البلدية حرصها على الاهتمام أيضاً بتعقيمها وتطهيرها ومراعاة النظافة العامة لها ، حفاظاً على صحة مرتاديها وسلامتهم ، مشيرة إلى أنها تواصل عملها يومياً من أجل ذلك ، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى التعاون للمحافظة على الممتلكات العامة لتبقى كما هي لك ‏ولمن بعدك.// انتهى //22:08ت م0237