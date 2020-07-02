أثينا 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم أن من بين الإصابات 785 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 1914 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.وأضاف أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفيات عند 192 حالةً.// انتهى //22:34ت م0238