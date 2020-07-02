نواكشوط 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اتصالاً هاتفياً اليوم بنظيره الأنغولي تيتي أنتونيو، تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجه خلال الاتصال الدعوة إلى نظيره الأنغولي لزيارة موريتانيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون وتطوير الشراكة بين البلدين، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:46ت م0258