واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت العقود الآجلة للنفط اليوم ارتفاعاً بأكثر من اثنين بالمئة، مدعومةً بتراجع مؤشرات البطالة الأمريكية وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكي.وبلغ سعر تسوية عقود خام (برنت) 43.14 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.11 دولار تعادل 2.6 بالمئة.وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولاراً للبرميل، مرتفعةً 83 سنتاً أو 2.1 بالمئة.// انتهى //23:58ت م0262