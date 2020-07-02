الباحة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الباحة 1،192 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والإسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات وأسفرت عن تحرير 225 غرامة فورية بحق المخالفين.وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //23:59ت م0263