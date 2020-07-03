واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسأعلن مدير المركز الإسلامي في العاصمة الأمريكية الدكتور عبدالله محمد خوج باسمه واسم العاملين في المركز تأييدهم قرار المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441هـ بأعدادٍ محدودة، واقتصاره على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، حرصاً على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.وثمّن الدكتور خوج في بيانٍ صادر عن المركز اليوم، قرار المملكة الذي جاء ضمن الاحتياطات التي تتبعها في ظل انتشار فيروس كورونا، معرباً عن تقدير المركز لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة شعائر الله، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة هذا الوباء والحد من انتشاره حرصاً على حياة الحجاج وسلامتهم من العدوى.وسأل الله عز وجلّ أن يجزي حكومة المملكة خير الجزاء، وأن يوفقها الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.// انتهى //00:25ت م0265