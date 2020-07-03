واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 54,357 إصابة مؤكدة و 725 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.وطبقاً لإحصائيات المراكز اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,679,230 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128,024 حالة وفاة.// انتهى //00:29ت م0267