تبوك 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك ممثلة بالقسم النسائي دورة لتأهيل المقبلات على الزواج بعد غدٍ، "عن بعد" وتستهدف المقبلات على الزواج وحديثات الزواج، وذلك عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وتهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين إلى تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج لحياة سعيدة، وتشتمل الدورة التي يقدمها مختصون في جوانب الحياة الزواجية على عدة محاور أهمها: توضيح أهداف الزواج، والحقوق الزوجية، والمشكلات الزوجية، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين، وتهيئة المقبلات على الزواج وتدريبهم على أساليب وطرق الحياة الزوجية.// انتهى //00:37ت م0268