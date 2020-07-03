دكار 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت السنغال 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 7054 إصابة مؤكدة.وأضافت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها اليوم أنه سُجل 54 حالة تعافٍ من الفيروس، ليبلغ عدد المتعافين 4599 شخصاً.وأبلغت عن ارتفاع عدد المتوفين بعد تسجيل خمس وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 121 شخصاً منذ ظهور هذا الوباء في السنغال.// انتهى //00:47ت م0269