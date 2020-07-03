واشنطن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واساستعرض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الدفاع الاتحادي الألماني أنيغريت كرامب كارينباور، خطط الوزارة لإعادة نشر 9500 جندي من ألمانيا.وأشار الوزيران إلى ضرورة التأكد من أن الخطة الأمريكية تطمئن الحلفاء الأوروبيين، وتعزز الردع ضد روسيا، وتعزز جهود الناتو، مؤكدان ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين للعمل على تطوير الخطط المشتركة.كما أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده الدائم بالتحالف عبر الأطلسي، وشراكتها طويلة الأمد مع ألمانيا.// انتهى //01:03ت م0270