تونس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واستلقى وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ اتصالاً هاتفيًا اليوم من وزيرة الخارجية الإسبانبة أرانتشا غونزاليس أكد خلالها على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين بلديهما والإرادة السياسية التي تحدوهما للارتقاء بها إلى أفضل المراتب، ودفعها في المجالات كافة ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الوزيرة الإسبانية عبرت عن استعداد بلادها الدائم لمساندة تونس، قصد تخطي الصعوبات التنموية والاقتصادية التي تواجهها.وأعرب الوزيران خلال الاتصال عن تطلعهما لتبادل الزيارات واستئناف الاجتماعات رفيعة المستوى وتكثيف التنسيق والتعاون الاقتصادي خدمة للمصالح المشتركة للشعبين.كما تبادل الوزيران الرؤى بخصوص عدد من المسائل التي تهم المنطقة الأوروـ متوسطية، وخاصة منها الهجرة وتطورات الوضع في ليبيا.// انتهى //01:03ت م0271