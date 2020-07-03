رفح 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واساعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية في غزة بأن زوارق الاحتلال حاصرت مركب صيد على متنه أربعة صيادين خلال ممارستهم عملهم قبالة شاطئ بحر المدينة قبل أن تقوم باختطافهم ومصادرة المركب ونقلهم إلى جهة غير معلومة.وأضاف: إن الصيادين المختطفين، هم: عماد عمر البردويل، ومحمد زياد صيام، وخالد سمير البردويل، ووديع اسماعيل البردويل، وجميعهم من سكان مدينه رفح.// انتهى //01:11ت م0274