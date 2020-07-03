جيزان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020م واسبدأت اليوم حملة التبرع بالدم التي ينظمها مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة المختبرات و بنوك الدم بالمنطقة "قسم المختبرات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر"، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .وأوضح نائب مدير مكتب وزارة الرياضة بجازان مشرف الأنشطة الشبابية عقيل صعابي ، أن الحملة استقبلت المتبرعين بالدم ، من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة ليلًا ، داعيًا مختلف أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام .// انتهى //01:14ت م0275