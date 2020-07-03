اجتماعي / انطلاق حملة التبرع بالدم بمكتب وزارة الرياضة في جازان
الجمعة 1441/11/12 هـ الموافق 2020/07/03 م واس
جيزان 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020م واس
بدأت اليوم حملة التبرع بالدم التي ينظمها مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة المختبرات و بنوك الدم بالمنطقة "قسم المختبرات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر"، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .
وأوضح نائب مدير مكتب وزارة الرياضة بجازان مشرف الأنشطة الشبابية عقيل صعابي ، أن الحملة استقبلت المتبرعين بالدم ، من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة ليلًا ، داعيًا مختلف أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام .
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