تونس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسشارك وزير الخارجية التونسي نور الدين الري اليوم عن بعد، في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن حول "الجوائح والأمن" الذي نظمته ألمانيا، بمشاركة كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأكد الوزير التونسي في كلمته أمام المشاركين أنّ جائحة فيروس كورونا مثلت تهديداً عالمياً غير مسبوق للبشرية جمعاء، وقد أكدت تداعياتها على ضرورة وجود تحرك جماعي لمواجهتها.وعد أن أزمة كورونا قد فرضت على الإنسانية إعادة التفكير في طبيعة وأسس النظام العالمي الحالي، وكشفت عن بروز نوع جديد من التهديدات الوبائية التي لم يكن بوسع أي بلد، بغض النظر عن مدى تطوره، أن يكون محصناً من تأثيرها، مذكراً بما خلفه هذا الوباء من خسائر فادحة في عدد القتلى وركود اقتصادي عالمي.واكد أنّ العالم يشهد اليوم أنماطاً جديدة من التهديدات للسلم والأمن الدوليين، تحتاج لتغيير المقاربة المعتمدة والأدوات المستعملة لمواجهتها، داعياً مجلس الأمن إلى مناقشة هذه القضايا بمزيد من التعمق حتى يتمكن من الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.// انتهى //01:52ت م0277