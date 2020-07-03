جيبوتي 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسوقعت جيبوتي خمس اتفاقيات استثمار بنحو 2.5 مليار دولار مع العديد من رؤساء المؤسسات الصينية متعددة الجنسيات.وتمكن هذه الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها خلال اجتماع افتراضي من تمويل أشغال البناء في منطقة دامرجغ الصناعية الكبرى، تتعلق بمصفاة عائمة، وصناعة الصلب،وتصنيع الزجاج والأنابيب البلاستيكية، فضلا عن فروع صناعية أخرى.وتغطي المنطقة الصناعية دامرجغ، وهي أحد المشاريع الرئيسية لهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، مساحة إجمالية تبلغ 30 كلم مربع، وتقع على أحد الممرات البحرية الأكثر ازدحامًا في العالم.وتكمل هذه المشاريع الاستثمارية الحلقات الناقصة في البنيات التحتية لهذه المنطقة الصناعية الكبيرة في جيبوتي التي ستوفر الآلاف من فرص العمل.وأدرجت جيبوتي ضمن قائمة العشرين بلدًا الأكثر تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وهي تسعى إلى توظيف الإمكانيات التي يتيحها موقعها الجغرافي الاستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.//انتهى //02:11ت م0281