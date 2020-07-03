نواكشوط 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واستسلمت موريتانيا اليوم، معدات وتجهيزات طبية من اسبانيا، مساهمة منها في المجهودالموريتاني لمكافحة جائحة كورونا.وأفادت الوكالة الموريتانية للانابء ان هذه التجهيزات الطبية تشتمل على أجهزة التنفس والإنعاش وأدوية مساعدة في التكفل وثلاث سيارات إسعاف، بالإضافة إلي فريق طبي .وقدم وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، شكره للمملكة الإسبانية على المساعدات التي ما فتئت تقدمها لموريتانيا، الأمر يترجم التزام الشركاء بالتعاون البناء من أجل التكفل بالمرضى وخاصة مرضى كوفيد 19 .// انتهى //02:26ت م0282