غواتيمالا 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واستجاوزت غواتيمالا اليوم الخميس عتبة العشرين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد تسجيلها أكثر من ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وأحصت أكثر من 800 وفاة منذ بداية الوباء، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة.وقالت المتحدّثة باسم الوزارة خوليا باريرا، إنّ البلاد سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1061 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفّي 26 شخصًا.وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للإصابات إلى 20,072 في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 17 مليون نسمة، وحيث سُجّلت بالإجمال 843 وفاة جرّاء الفيروس.// انتهى //02:29ت م0283