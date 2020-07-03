الرياض 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة على مناطق ( نجران ، جازان، عسير ، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:12ت م0002