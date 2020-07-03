الرياض 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بأمر الملك.. تمديد مبادرات اقتصادية لتخفيف آثار «كورونا».القيادة تهنئ رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده.أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة التنفيذ في المنطقة.فيصل بن مشعل يلتقي وكيل إمارة القصيم ويطّلع على الدليل المساعد في إدارة شؤون المخدرات.أمير الجوف يزور إدارة التعليم ويشكر منسوبيها على جهودهم أثناء جائحة كورونا.خطة لنقل المستشفيات والمراكز للتجمع الصحي في حائل.الجبير يلتقي السفيرين السويسري والإيطالي.دعم أميركي وفرنسي لدور المملكة تجاه اليمن.منح 152 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز.المعلمي: المملكة ستتصدى لأي هجوم وستتخذ الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وحدودها.السديس يفتتح الدورة العلمية الصيفية عن بُعد.الإصابات تقترب من 200 ألف حالة والصحـة تؤكـد: الوضـع تحـت السيـطرة.384 مليون ريال لمشروعات طرق في الباحة.العواد يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان.«النيابة» تنجح بتعزيز العدالة وحماية المجتمع.متحدث التحالف للحوثيين: سيكون الرد قاسياً إذا اُستهدف المدنيون في المملكة.أوروبـا: الحوثيـون يخدمـون الأجنـدة الإيرانيـة.المملكة تؤكد أهمية الأمن المائي لمصر والسودان.نواب تونسيون :الغنوشي يعبث في الشعب لمصلحة تركيا وقطرفتح وحماس تتوحّدان ضد مخطط الضم الإسرائيلي.// يتبع //06:19ت م0003