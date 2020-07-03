وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأمن الإقليمي.. والإرهاب الإيراني) : في الوقت الذي تدعم فيه المملكة العربية السعودية خيارات الـسلام في اليمن وتبذل الجهود لدعم كافة المبادرات الـهادفة لتحقيق أمنه واستقراره، تستمر معاناة اليمن وشعبه الشقيق بسبب مضي النظام الإيراني في دعمه للميليشيات الحوثية كونها أحد أذرعه الإرهابية في المنطقة، الـتي تتلـقى الأوامر من الحرس الـثوري لتنفيذ المزيد من جرائم النهب والقتل والاعتداءات الغاشمة والممارسات الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية بغية المضي في تنفيذ أجندته التوسعية المشبوهة وأهدافه الخبيثة الـتي تجد في بث الخراب وزعزعة الأمن والاستقرار، منصة لهذه الغايات الشيطانية لذلك النظام الـذي يشهد عليه سلوكه المحبط في المنطقة بأنه أصبح مصدر تهديد للسلام وتصدير للإرهاب إقليميا ودوليا.وأضافت أن تقديم المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورقة للأحزاب في اليمن حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار والجانبين الإنساني والاقتصادي والتسوية السياسية الـشاملـة والمساعي لإنهاء معاناة الـشعب اليمني وإيقاف نزيف الدم والتخفيف من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، يرسم ملامح مشهد دولي وجد الدعم والاحتواء من المملكة الـعربية الـسعودية للوصول لحل سلام شامل في اليمن، الأمر الـذي يتعارض مع أطماع النظام الإيراني التي تسعى لإفشال كل دعوة للخير وتبادر بتقديم المزيد من الدعم لكل الخيارات التي تهدد استقرار وأمن المنطقة، ويأتي ما صرح به المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، وأن الحرس الثوري الإيراني يستخدم جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات، ورغم أن الجيش اليمني الـتزم ضبط النفس لمدة 45 يوما لـم تلتزم خلالها هذه الميليشيات.وختمت: بل تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأنه تم رصد 118 صاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية، وعرض التحالف لصور ضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى جماعات الحوثي الإرهابية في أبريل الماضي، في خرق واضح وصريح من نظام إيران وأذرعه للقرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن. فما أنف ذكره دلالـة أخرى على أن جهود المجتمع الـدولـي والمملكة علـى وجه الخصوص لجعل خيارات الـسلام واقعا على أرض اليمن الشقيق يقابلها سلوك نظام طهران الإرهابي الـذي بات اتخاذ موقف حازم من ممارساته في المنطقة ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأبرياء حول العالم.// يتبع //06:20ت م0005