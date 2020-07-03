سول 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن تسجيل 63 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 الفا و 967 شخصا.يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرك فيه السلطات الصحية لتعبئة إمكانياتها للصحة العامة إلى مدينة جوانجو بجنوب غرب البلاد، حيث يتفشى المرض.وشهدت العاصمة سول وضواحيها اصابة 31 حالة من إجمالي الحالات المعلن عنها، و 13 حالة من مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، كما سجلت ست حالات جديدة في جوانجو.// انتهى //06:58ت م0011