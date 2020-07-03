القاهرة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا ضاعف من أهمية مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وتشديده على ضرورة تسريع إجراءات إطلاق المبادرة لإنعاش القطاعات التي عانت على مدى الشهور الماضية.وأنبأت عن تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية 1485 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 86 حالة جديدة، وخروج 407 متعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي.وركزت على إعلان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.ورصدت صحف الجمعة الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى تصدي الجيش الوطني الليبي لميليشيات حكومة الوفاق وإجبارها على التراجع عن تقدمها نحو سرت.وأشارت إلى تأكيد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أن الحركتين ستواجهان معًا كل مشاريع الضم التي يسعى الاحتلال لتطبيقها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الإستراتيجية المقبلة ستكون موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة للتصدي لهذه المخططات.// انتهى //08:48ت م0012