طرابلس 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، و عبر خلاله لودريان عن قلق بلاده من الوضع المتوتر الحالي في ليبيا، داعيًا إلى الإسراع بتحقيق وقف لإطلاق النار يتيح العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة .وأشارت إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اتصال مع قائد عام الجيش المشير حفتر ، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، وليبيا بقيادة ليبية، لافتًا إلى التزام الأمم المتحدة الكامل بالحوار داخل اللجنة العسكرية المشتركة .وواصلت الصحف متابعتها للوضع المأساوي الذى تعيشه العاصمة وعدة مدن في ظل استمرار انقطاع الكهرباء يوميا الى 21 ساعة مع انقطاع المياه .وبينت إعلان البعثة الأوروبية في ليبيا، تمديد التفويض الممنوح لها من الاتحاد الأوروبي حتى مطلع يوليو من العام المقبل ، مضيفة أنها ملتزمة بدعم استقرار قطاعات الأمن والعدالة في ليبيا بالإضافة إلى دعم أمن وإدارة الحدود في إطار سياسة الأمن والدّفاع المشتركة .وتناولت تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وتأكيده ضرورة أن تستمر اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ضباطا رفيعي المستوى ممثلين عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا .ونقلت بيان الخارجية الأمريكية عقب اجتماع وفد الحكومة الأمريكية مع المشير حفتر ، مؤكدة أن الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار يجب ألا يتم التسامح معها وأن تواجه بالعقوبات الدولية، مشددة على معارضته لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا و ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية .// انتهى //09:36ت م0013