عام / "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على محافظتي القنفذة والليث
الجمعة 1441/11/12 هـ الموافق 2020/07/03 م واس
جدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث ،والأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً .
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